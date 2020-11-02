Стартовали продажи нового KIA Mohave в России

Корейский внедорожник оснащен системой полного привода системой управления режимами движения Terrain Mode Select. В трансмиссии машины имеется понижающая передача и блокировка дифференциала заднего моста.

Полноценный «проходимец» оснащен мультимедийной системой с экраном 12,3 дюйма. Интерьер семиместной машины отделан натуральной кожей. Российские версии KIA Mohave оснащаются дизельным двигателем V6 3,0 CRDi (249 л. с.) в сочетании с 8-ступенчатой АКП.

Внедорожник доступен в трех комплектациях по цене от 3 099 900 до 3 559 900 рублей. Все Mohave для российского рынка собирают на заводе «АВТОТОР» в Калининграде.