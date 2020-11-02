Стартовали продажи нового KIA Mohave в России

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KIA Motors Russia объявила, что со 2-го ноября во всех официальных дилерских центрах бренда на территории России стартовали продажи нового поколения рамного внедорожника KIA Mohave.

Корейский внедорожник оснащен системой полного привода системой управления режимами движения Terrain Mode Select. В трансмиссии машины имеется понижающая передача и блокировка дифференциала заднего моста.

Полноценный «проходимец» оснащен мультимедийной системой с экраном 12,3 дюйма. Интерьер семиместной машины отделан натуральной кожей. Российские версии KIA Mohave оснащаются дизельным двигателем V6 3,0 CRDi (249 л. с.) в сочетании с 8-ступенчатой АКП.

Внедорожник доступен в трех комплектациях по цене от 3 099 900 до 3 559 900 рублей. Все Mohave для российского рынка собирают на заводе «АВТОТОР» в Калининграде.

новинки рынка, внедорожник
2 ноября 2020
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