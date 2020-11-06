Ford отзывает сотни тысяч кроссоверов Explorer, калечащих людей

Речь идет о масштабной сервисной кампании на североамериканском рынке. Под отзыв подпадают автомобили, выпущенные на предприятии в Чикаго с 2012-го по 2017 год. Представители официальных дилерских центров осмотрят кроссоверы Ford Explorer на предмет изъянов задней подвески и в случае необходимости заменят ее элементы.

Как сообщает Carscoops, по данной причине случилось 13 аварий, в которых пострадали шесть человек. Рискнем предположить, что в действительности связанных с разрывом рычагов ДТП произошло гораздо больше.

Напомним, что американцы уже отзывали «Эксплореры» из-за бракованной подвески. В том числе, и в России. В минувшем году в техцентры пригласили без малого 15 000 владельцев злополучных машин, реализованных на нашем рынке в период с 2012-го по 2018 год.