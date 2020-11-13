АВТОВАЗ не будет ставить в музей юбилейную LADA Vesta

Фото производителя.
13 ноября с конвейер завода «LADA Ижевск» сошла юбилейная LADA Vesta: с 2015 года, когда началась сборка этой модели, ее тираж достиг полумиллиона экземпляров. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», машину под номером «500 000» решили не отправлять в музей марки LADA.

Пятисоттысячный седан Vesta Cross — в комплектации [BLACK], с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с. и механической коробкой передач. Его уже отправили клиенту из Кемерово. Интересно, что юбилейной машиной стал именно седан, хотя больше половины продаж сейчас приходится на универсалы SW и SW Cross.

Вообще, именно пятидверки стали главным прорывом для марки LADA, ведь до этого считалось, что россияне не любят «сараи». Само же семейство некоторое время было флагманом продаж «Лады», но затем статус абсолютного бестселлера перехватила более доступная Granta.

Продолжая тему новостей из Тольятти. Этой осенью автогигант также выпустил новый вариант внедорожника LADA 4x4, плюс «черные» LADA XRAY и Vesta. Кроме того, для всех «Вест», включая а-ля спорт-седана LADA Vesta Sport, стала доступна двухцветная окраска кузова.

авторынок, производители, производство, бюджетные авто
13 ноября 2020
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