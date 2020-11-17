LADA придумала названия для шести новых моделей

Свидетельства на регистрацию будут действовать до 2030 года. Но это не значит, что марка LADA действительно собирается выпускать машины «Аура» и «Сфера» — часто товарные знаки регистрируются «про запас».

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в закромах вазовцев также числятся наименования Onega, Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta и Preosa. Плюс отечественному производителю принадлежат Binar, XRave, Expira, Intriga и некоторые другие.

К слову, совсем недавно тольяттинцы попросили россиян придумать имя для будущего автомобиля. Народный креатив АВТОВАЗ принимал через соцсети.Так, во «ВКонтакте» вазовцы выбрали лучшим название Onega, в Instagram — Alta, а в Facebook — Slava.

После этого сразу несколько источников опубликовали сенсационную новость, которая мгновенно разлеталась по соцсетям: «АВТОВАЗ может выпустить первый премиальный кроссовер под именем LADA Slava». Портал «АвтоВзгляд» оперативно выяснил, что это за автомобиль.

И еще новость из Тольятти: накануне стало известно, что LADA XRAY избавился от биения руля. А на прошлой неделе LADA Vesta отпраздновала большой юбилей, однако машину-именника решили не ставить в заводской музей, а отправили покупателю.