Власти дали зеленый свет никому не нужному электромобилю Zetta

До этого от фирмы Zetta долгое время не было никаких новостей. Хотя летом компания демонстрировала даже чрезмерную активность: публике показали первые снимки будущего электромобиля, также директор компании Zetta Денис Шуровский озвучил планы по разработке второй аккумуляторной модели. Кроме того, было объявлено, что стоимость базовой версии составит около 550 000 рублей.

При этом Минпромторг предпочел вкладывать бюджетные средства совсем в дргуие проекты. Так, компания «Соллерс Форд» получила 500 миллионов рублей льготного заема на запуск производства современного турбодизеля. В свою очередь, «Группа ГАЗ» на те же 500 000 000 заимствованных рублей создаст производство сложных отливок для двигателей внутреннего сгорания и всевозможных автокомпонентов.