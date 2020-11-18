Mazda полностью отказалась от мощных автомобилей

Как рассказал представитель Mazda журналистам CNET, приоритетом компании является развитие технологии Skyactiv, и именно моторы этого семейства будут подлежать модернизации с целью увеличения динамики. А вот «подогретые» версии автомобилей с приставкой MPS окончательно канут в Лету.

Напомним, что последней моделью под литерой MPS стала Mazda3, вооруженная 267-сильным движком, которую японцы выпустили в 2013 году.

Кстати сказать, в нашей стране мощные «тройки» и «шестерки» некогда пользовались завидной популярностью. Сейчас же, отметим, и обычная Mazda3 оказалась у россиян невостребованной. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», модель покинула российскую продуктовую линейку марки.