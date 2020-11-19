Белорусы разработали новый дизель для «уазиков»

Новинка от ММЗ — четырехцилиндровый двигатель ММZ-4DTI объемом 2,1 литра. Его мощность может быть разной. В атмосферном варианте агрегат выдает всего лишь 49 лошадиных л. с., однако установка турбонаддува и интеркулера увеличивают отдачу до 75 сил. С системой питания, типа common rail мощность мотора вырастает до 120 сил. В последнем варианте рядная четверка сможет отвечать уже нормам Евро-5, которые сейчас действуют внутри Таможенного союза.

Минчане предполагают, что основной спрос им обеспечат владельцы подержанных «уазиков», так как для замены штатного бензинового движка на новый ММЗ требуется минимум слесарных работ. Впрочем, к белорусской разработке интерес проявили не только россияне, но и представители Кубы, Монголии, Египта, Венгрии, Эквадора и Ирака. Вдобавок недорогой продукт понравился индонезийцам и китайцам.

А вот установка минского турбодизеля на новые внедорожники УАЗ прямо на конвейере — под вопросом. Спервая инженерам моторного завода надо закончить работы над версией Евро-5 (пока готова только Евро-4). Кроме того, как рассказывал портал «АвтоВзгляд», группа Sollers Ford получила деньги на локализацию фордовского агрегата. И, скорее всего, именно он будет ставиться на «Хантеры» и «Патриоты».