В рейтинге самых надежных автомобилей внезапно сменился лидер

Чтобы сдедать выводы по поводу надежности машин разных марок, эксперты Consumer Reports опрашивают несколько сотен тысяч автовладельцев, по итогам начисляя каждому бренду определенное количнство баллов — от ноля до ста. Так, неожиданный лидер этого года — Mazda — заполучила 83 очка, впервые возглавив таблицу (между прочим, журнал составляет свои рейтинги без малого 70 лет подряд).

Многолетний лидер, марка Lexus (71 балл), вдруг откатился на третье место, пропустив вперед родственную «Тойоту» (74 балла). Далее по списку следуют Buick и Honda, которые очень здорово прибавили в надежности, поднявшись на 14 и 7 позиций, соотственно.

А вот жалоб на MINI и Lincoln, наоборот, стало гораздо больше — они просели сильнее других. К слову, именно автомобили Lincoln считаются самыми проблемными, заслужив только 8 условных баллов. Чуть меньше огорочили владельцев Mercedes-Benz, Cadillac, Ford, вышеупомянутый MINI, Volkswagen и Tesla — эти бренды расположились на местах с 20-го по 25-е из 26.

Разумеется, автопроизводителям не выгодно, когда машина без проблем ездит и после окончания гарантийного срока. Кто же будет покупать новую модель, если старые авто не доставляют проблем владельцам? И портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как автостроители борются с надежностью своих машин.