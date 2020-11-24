Покрышки хранят в любом положении, но не при любой температуре

Фото: syl.ru.
Заменив осенью летний комплект шин на зимний, следует правильно организовать его хранение до наступления теплого времени года. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как это сделать, и почему не стоит верить экспертам, настаивающим на определенных способах хранения резины.

При хранении покрышек следует соблюдать несколько простых правил: в противном случае колеса быстро выйдут из строя. Матерые специалисты в области шинного дела утверждают, что резина боится высоких температур и воздействия ультрафиолетовой части спектра дневного света. С температурой все более-менее ясно. Надо помнить, что при нагреве материал колеса становится мягче, а при охлаждении твердеет.

Когда одна часть покрышки в течение долгого времени оказывается нагретой и мягкой, а вторая холодной и твердой, то за полгода нахождения в подобном «раздрае» его форма может фатально измениться. Настолько, что потом при шиномонтаже между боковиной и диском обнаружится неистребимая щель, через которую будет выходить воздух. Что является приговором для покрышки.

А вот к авторитетным утверждениям о нестойкости ее материала к ультрафиолету есть вопросы. Вызванные, к примеру, тем фактом, что в южных регионах множество автовладельцев вообще не снимают с машин летние колеса на зиму, катаются на них под жарким южным солнцем годами — и ничего… Как бы то ни было, но на всякий случай все-таки стоит складировать покрышки в помещении с однородной температурой и укрывать их от света. Хуже точно не будет.

фото shinremont

Куда более важно при хранении летних колес то, как они лежат. Общепринято, что идеальный способ хранения резины неограниченное время — смонтированной на диске, подвешенном в воздухе. То есть, когда покрышка не испытывает никакого иного воздействия — кроме штатного — со стороны диска. Подобные тепличные условия колесам может создать далеко не каждый автовладелец.

Прежде всего — из-за отсутствия у очень многих из них второго комплекта этих самых дисков. А еще потому, что, как правило, для подвешивания колес в сборе на многомесячный срок условия имеются даже не у каждого обладателя гаража. Что уж тут говорить об автомобилистах, лишенных такого счастья. По этой причине летняя резина, в большинстве случаев, пережидает зиму в положении либо лежа на боку, либо «стоя на протекторе».

«Стоячий» способ многочисленными интернет-экспертами почему-то называется более предпочтительным — якобы покрышка так деформируется в меньшей степени. Но при этом те же «советчики» рекомендуют периодически переворачивать каждое колесо, чтобы оно не сплющивалось под собственным весом. Те же «авторитеты» утверждают, что оставлять колеса в лежачем положении можно лишь при условии, что они смонтированы на диске.

Иначе, мол, нижняя покрышка в стопке под общим весом сильно сминается и его потом не смонтируешь. Практика же показывает, что полугодовое складирование «стопочкой» абсолютно никаким образом не влияет на форму покрышек.

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24 ноября 2020
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