Покрышки хранят в любом положении, но не при любой температуре

При хранении покрышек следует соблюдать несколько простых правил: в противном случае колеса быстро выйдут из строя. Матерые специалисты в области шинного дела утверждают, что резина боится высоких температур и воздействия ультрафиолетовой части спектра дневного света. С температурой все более-менее ясно. Надо помнить, что при нагреве материал колеса становится мягче, а при охлаждении твердеет.

Когда одна часть покрышки в течение долгого времени оказывается нагретой и мягкой, а вторая холодной и твердой, то за полгода нахождения в подобном «раздрае» его форма может фатально измениться. Настолько, что потом при шиномонтаже между боковиной и диском обнаружится неистребимая щель, через которую будет выходить воздух. Что является приговором для покрышки.

А вот к авторитетным утверждениям о нестойкости ее материала к ультрафиолету есть вопросы. Вызванные, к примеру, тем фактом, что в южных регионах множество автовладельцев вообще не снимают с машин летние колеса на зиму, катаются на них под жарким южным солнцем годами — и ничего… Как бы то ни было, но на всякий случай все-таки стоит складировать покрышки в помещении с однородной температурой и укрывать их от света. Хуже точно не будет.