Toyota Camry пережила плановое обновление

Самым заметным изменением во внешности стал передний бампер с чуть более крупными декоративными решетками по бокам. Так машина стала выглядеть динамичнее. Кроме этого, Camry получила 17 и 18-дюймовые колеса оригинального дизайна, расширили палитру цветов кузова, а «колор» кожаной обивки салона может быть бежевым или черным.
Сенсорный экран мультимедийки вырос до девяти дюймов и теперь возвышается над передней панелью. К тому же системе обновили процессор, улучшив быстродействие, и добавили поддержку Android Auto и Apple CarPlay.
Кроме того, расширен функционал фирменного пакета безопасности Toyota Safety Sense. Отныне в нем есть круиз-контроль с ограничителем скорости, система предотвращения столкновений при повороте на перекрестке и продвинутый ассистент удержания автомобиля в полосе.
Напомним, что Toyota Camry вернулась в Старый Свет осенью 2018 года после длительного отсутствия. Ей фактически заменили модель Avensis, которую сняли с производства совсем недавно. Надеемся, что скоро посвежевшая машина появится и в России, ведь тут она считается по-настоящему культовым автомобилем.