Toyota Camry пережила плановое обновление

Самым заметным изменением во внешности стал передний бампер с чуть более крупными декоративными решетками по бокам. Так машина стала выглядеть динамичнее. Кроме этого, Camry получила 17 и 18-дюймовые колеса оригинального дизайна, расширили палитру цветов кузова, а «колор» кожаной обивки салона может быть бежевым или черным.

Сенсорный экран мультимедийки вырос до девяти дюймов и теперь возвышается над передней панелью. К тому же системе обновили процессор, улучшив быстродействие, и добавили поддержку Android Auto и Apple CarPlay.