Tesla отзывает более 9500 электромобилей из-за отрывающейся крыши

У всех машин обнаружили дефект крепления уплотнителей крыши. «Резинки» способны отлететь на ходу, а это может стать причиной аварийной ситуации.

Интересно, что совсем недавно в США зафиксировали необычный инцидент с совершенно новой моделью — Model Y. После того, как покупатель забрал кроссовер из автосалона и поехал на нем домой, у машины просто сдуло панорамную крышу. Менеджер в дилерском центре предположил, что крышу, должно быть, плохо проклеили на заводе или вообще забыли нанести клей.

Тем не менее, пока производитель признал проблему только у Model X. В компании утверждают, что клей, который удерживает резиновые уплотнители, просто не наносился должным образом.

Это не первый крупный отзыв Tesla. Напомним, что ранее компания пригласила к дилерам владельцев Model S, которые были проданы в Китае, потому как местные власти отыскали в машине дефект подвести. Производитель проблему не признал, но предпочел не спорить с чиновниками.