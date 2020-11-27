У автомобилей Geely и Mercedes-Benz будут одинаковые моторы

В рамках нового союза компании разработают «общий» бензиновый двигатель внутреннего сгорания, который планируется ставить на будущие гибриды марок Volvo и Geely. Кроме того, такими установками будут оснащаться гибридные автомобили Mercedes-Benz китайской сборки. Сборку двигателей партнеры запустят в Китае, откуда их смогут отправлять на заводы по всему миру.

В последнее время китайская Geely радует обилием новостей. Так, в России стартуют продажи нового премиального кроссовера Geely Tugella, который портал «АвтоВзгляд» протестировал одним из первых. Кроме того, двигатель Geely Coolray получил награду в номинации «революционная инновация».

В свою очередь, концерну Daimler, владеющему брендами Mercedes-Benz и Smart, тоже есть чем похвастаться. Только что немцы презентовали новейший Mercedes-Maybach S-класса, а до этого навесили российский ценник на самый мощный Mercedes-Benz в истории.