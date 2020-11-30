Рестайлинг LADA Niva состоится раньше, чем все думали

Фото: Авторевю.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в Тольятти готовят большой рестайлинг внедорожника LADA Niva, который до этого продавался под маркой Chevrolet. Теперь же стали известны очередные подробности грядущей модернизации.

Чтобы подогнать внешность бывшего Chevrolet под общую стилистику современных «Лад», за дело взялся вазовский дизайнер Стив Маттин. Для машины создали оригинальный обвес, а также поменяли «мордашку», что потребовало замены крыльев, капота и даже фар (получилось примерно как на титульном рендере).

По предварительным данным, новинку хотели выпустить на рынок летом следующего года, однако сроки изменились. Но не в сторону увеличения, как это часто бывает с родным автопромом, а наоборот: глубоко обновленная LADA Niva выйдет раньше, чем все ожидали.

Так, по данным сайта LADA Online, АВТОВАЗ анонсирует рестайлинг перед Новым годом, а презентация состоится сразу после новогодних праздников. Соответственно, старт продаж запланирован на февраль 2021 года. Посмотрим, сбудутся ли эти прогнозы.

Кстати, как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», с конвейера АВТОВАЗа сошло несколько внедорожников LADA 4x4, у которых вместо привычного шильдика закреплена табличка «Niva Legend». И мы поспешили выяснить, что это за автомобиль.

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30 ноября 2020
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