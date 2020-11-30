Рестайлинг LADA Niva состоится раньше, чем все думали

Чтобы подогнать внешность бывшего Chevrolet под общую стилистику современных «Лад», за дело взялся вазовский дизайнер Стив Маттин. Для машины создали оригинальный обвес, а также поменяли «мордашку», что потребовало замены крыльев, капота и даже фар (получилось примерно как на титульном рендере).

По предварительным данным, новинку хотели выпустить на рынок летом следующего года, однако сроки изменились. Но не в сторону увеличения, как это часто бывает с родным автопромом, а наоборот: глубоко обновленная LADA Niva выйдет раньше, чем все ожидали.

Так, по данным сайта LADA Online, АВТОВАЗ анонсирует рестайлинг перед Новым годом, а презентация состоится сразу после новогодних праздников. Соответственно, старт продаж запланирован на февраль 2021 года. Посмотрим, сбудутся ли эти прогнозы.

Кстати, как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», с конвейера АВТОВАЗа сошло несколько внедорожников LADA 4x4, у которых вместо привычного шильдика закреплена табличка «Niva Legend». И мы поспешили выяснить, что это за автомобиль.