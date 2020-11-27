Для чего некоторые водители смазывают воздушный фильтр маслом

Что ж, для начала надо понимать, что смазав фильтр маслом, вы закупорите его мельчайшие поры, через которые свежий воздух, собственно, и попадает в двигатель. Нанесение масла даже тончайшим слоем заметно ухудшит пропускную способность фильтра. И следствием этого станет изменение пропорций топливно-воздушной смеси. Мотор начнет задыхаться. В свою очередь это повлечет повышение нагрузки на двигатель, увеличение расхода топлива и проблемы с датчиком расхода воздуха. Как вам перспектива провести день-другой в сервисе из-за лайфхака, который явно выдумали мотористы-пираты, потирающие руки в предвкушении увеличения потока клиентов в ремзону их сервисного центра. В общем, так себе перспектива.

Второй минус обработки воздушного фильтра маслом — его стремительное загрязнение и невозможность чистки. Пыль и грязь будут буквально прилипать к промасленной поверхности фильтра, еще больше ухудшая его пропускную способность. А о том, чтобы почистить такой засаленный фильтр не может идти и речи. Прилипшую грязь возьмет разве что мойка под давлением. Однако если вам кто-то посоветует и эту «хитрость» — бегите от него. Ибо после такой чистки от фильтра не останется даже потрохов.

Не стоит слушать советчиков, в чьей компетенции вы не уверены. Доверьтесь профессионалам и тем, кто производит автомобили и фильтры. Они не просто не смазывают их маслом. Но если очень хочется попробовать что-то новенькое для своего автомобиля, то, сперва, испытайте подобный «полезный» совет на чем-то попроще и подешевле. Например, можно промаслить выпускной фильтр пылесоса. Он отвечает за очистку воздуха, который прошел через пылесос и выпускается снова наружу. Увидите, насколько быстро жена сообщит вам о необходимости чистки аппарата, а то и вовсе покупке нового.