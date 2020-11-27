Для чего некоторые водители смазывают воздушный фильтр маслом

Фото: АвтоВзгляд
Сколько существует автомобиль, столько водители придумывают, как его улучшить. А вы знали о том, что некоторые водители, перед тем как установить воздушный фильтр, смазывают его моторным маслом? С одной стороны их логику понять можно, но с другой — все это похоже на бред. Портал «АвтоВзгляд» решил разобраться в данном вопросе.

Лайфхак о смазке воздушного фильтра моторным маслом перед установкой кочует по различным ресурсам уже давно, и сулит сплошное благо. Любители смазать все, что под руку попадется, обещают читателю существенное улучшение рабочих характеристик фильтра — будучи промасленным тонким слоем, он будет лучше задерживать грязь, пыль и влагу, стремящиеся в двигатель. Но так ли это на самом деле, и есть ли у этой хитрости обратная сторона?

Не берем в счет фильтры с нулевым сопротивлением, для которых действительно используются различные пропитки. Но что будет, если промаслить обычный воздушный фильтр?

Да, работать и выполнять свое главное предназначение — фильтрация поступающего в двигатель воздуха — выполнять он будет. Вопрос в другом — насколько его работа будет эффективной и как скажется применение данного лайфхака на работе двигателя.

Фото из открытых источников

Что ж, для начала надо понимать, что смазав фильтр маслом, вы закупорите его мельчайшие поры, через которые свежий воздух, собственно, и попадает в двигатель. Нанесение масла даже тончайшим слоем заметно ухудшит пропускную способность фильтра. И следствием этого станет изменение пропорций топливно-воздушной смеси. Мотор начнет задыхаться. В свою очередь это повлечет повышение нагрузки на двигатель, увеличение расхода топлива и проблемы с датчиком расхода воздуха. Как вам перспектива провести день-другой в сервисе из-за лайфхака, который явно выдумали мотористы-пираты, потирающие руки в предвкушении увеличения потока клиентов в ремзону их сервисного центра. В общем, так себе перспектива.

Второй минус обработки воздушного фильтра маслом — его стремительное загрязнение и невозможность чистки. Пыль и грязь будут буквально прилипать к промасленной поверхности фильтра, еще больше ухудшая его пропускную способность. А о том, чтобы почистить такой засаленный фильтр не может идти и речи. Прилипшую грязь возьмет разве что мойка под давлением. Однако если вам кто-то посоветует и эту «хитрость» — бегите от него. Ибо после такой чистки от фильтра не останется даже потрохов.

Не стоит слушать советчиков, в чьей компетенции вы не уверены. Доверьтесь профессионалам и тем, кто производит автомобили и фильтры. Они не просто не смазывают их маслом. Но если очень хочется попробовать что-то новенькое для своего автомобиля, то, сперва, испытайте подобный «полезный» совет на чем-то попроще и подешевле. Например, можно промаслить выпускной фильтр пылесоса. Он отвечает за очистку воздуха, который прошел через пылесос и выпускается снова наружу. Увидите, насколько быстро жена сообщит вам о необходимости чистки аппарата, а то и вовсе покупке нового.

безопасность дорожного движения, комплектующие, аксессуары, моторное масло, лайфхак
27 ноября 2020
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