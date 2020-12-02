Новый Jaguar F-Pace SVR стал быстрее и маневреннее

Кроме того, ягуаровцы подправили настройки шасси, изменив характеристики амортизаторов и рулевого. Тормозная система — вообще новая: с электро­усилителем и дисками на 395 миллиметров. Также машине достались свежие 22-дюймовые кованые колёса.

В плане дизайна — почти ничего нового: чуть раньше этот стиль примерил «обычный» F-Pace. К слову, новое оформление передней части кузова снизило подъемную силу на 35%, уменьшило коэффи­циент аэродинами­ческого сопротивления на 0,01 (до 0,36) и попутно улучшило охлаждение тормозных механизмов.

Перекроенный салон, главная примета которого — сильно поумневшая медиасистема, мы тоже видели на «Эф-Пейсе» без приставки SVR. Правда, только быстрому «Ягуару» доступны облегченные сиденья, а в качество опции предлагаются кресла, обтянутые полу­анилиновой кожей.

В России обновленный «качок» должен появиться примерно весной 2021 года. Соответственно, цены следует ждать накануне. Но всем понятно, что купить SVR смогут лишь избранные, ведь нынешняя версия этого кросса стоит от 7 438 000 рублей.