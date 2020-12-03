Suzuki рассказала, как будет развиваться до 2050 года

В первую очередь, Suzuki планирует снизить воздействие на окружающую среду от производственной деятельности, сократив время на решение экологических проблем. В частности, марка рассчитывает, что через 10 лет новые автомобили будут выбрасывать диоксида углерода на 40% меньше по сравнению с 2010 годом. А к 2050-му сокращение составит 90%. Также уменьшение всех вредных выбросов будет касаеться и бизнес-процессов компании.

Кроме того, при производстве своих машин японцы хотят меньше использовать ископаемые виды топлива, активнее применяя возобновляемые источники энергии. Вдобавок Suzuki готовиться всячески содействовать сокращению, рециркуляции и обработке отходов от своей деятельности.

Добавим, что в этом году японская марка празднует столетие. И своеобразным подарком к этому событию стала победа команды Suzuki Ecstar в чемпионате MotoGP.