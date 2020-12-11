Новая модель GAC получила огромный «телевизор» вместо переднего бампера

GAC MOCA — чистый шоу-кар: то есть такая машина никогда не станет серийной. Ну, и ладно. Куда важнее, что в основе концепта лежит беспилотная электрическая платформа, на которой будут созданы будущие модели марки. Более того, GAC готов предоставить эту архитектуру всем желающим, чтобы они строили на ней свои машины! Как говорится, пользуйтесь на здоровье.

Что касается ближайших перспектив китайского бренда, то в России только стартовали продажи нового кроссовера GAC GS5. Новинка входит в сегмент, где конкуренция очень высока. Скажем, он будет соперничать с локализованными бестселлерами Haval F7, Nisssan X-Trail, и Mitsubishi Outlander, а эти оппоненты не отдадут свою долю рынка без боя.