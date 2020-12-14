Datsun прекратил производство своих моделей в России

А как все начиналось: альянс Renault-Nissan решил возродить бренд Datsun, под которым было задумано выпускать недорогие машины для развивающихся стран. И одной из этих стран оказалась Россия. Притом, чтобы максимально сэкономить, за основу будущих моделей было решено взять местные разработки. В нашем случае, ими оказались седан LADA Granta и хетчбэк LADA Kalina, из которых получились датсуновские модели on-DO и mi-DO, соответственно.

Предполагалось, что «новые японцы» будут отличаться «ощущением воспринимаемого качества». Проще говоря, все, чего касаются и видят водитель и пассажиры, должно быть лучше и качественнее, чем на «Ладах». Правда, вазовцы быстро смекнули, в чем суть да дело, и быстренько внедрили многие наработки в свои машины! Поэтому россияне не слишком охотно раскупали перелицованные и подорожавшие «Лады»: за 6 лет было продано лишь 145 тысяч «Датсунов».

Теперь, когда собраны последние машины, дилеры потихоньку закроются, а торговать запчастями и проводить ремонт будут автосалоны Nissan. Что странно: с этой работой лучше справились бы дилеры LADA… Но, как говорится, «жираф большой — ему виднее».

Также «жираф» наверянка решил, куда девать проект кроссовера, который разрабатывали, как третью модель возрожденного бренда для России. Вполне возможно, что мы еще увидим этот «паркетник», созданный на основе Renault Duster, но уже под маркой Nissan.

Кстати, сам Nissan скоро презентует новое поколение бестселлера Qashqai. Недавно японцы поспешили рассказать, что расстояние между сиденьями увеличится на 28 мм, а над головами передних пассажиров будет больше места. Портал «АвтоВзгляд» выяснил об этом проекте и другие подробности.