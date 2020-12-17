Lamborghini представила уникальный суперкар SC20

Впрочем, чтобы набегающий поток воздуха не слишком беспокоил водителя и единственного пассажира, инженеры установили крохотные стеклянные щитки (их заметит только очень внимательный глаз). Обсуждать же другие особенности, пожалуй, не имеет никакого смысла: просто взгляните на фотографии, и позавидйуте тому толстосуму, которому хватило денег на реализацию этого проекта.

Мы же подметим, что неожиданная новинка, очевидно, построена на шасси топовой модели Aventador SVJ Roadster. От нее же взяты атмосферный двигатель V12 объемом 6,5 литра (770 л. с., 720 Нм), семиступенчатый преселективный «робот» и система полного привода. Увы, но другие характеристики компания не разглашает… Цена уникального авто также объявлена тайной.

Кстати, недавно заводская команда Lamborghini Squadra Corse решила показать, что получится из заднеприводной версии суперкара Huracan, если доработать ее по гоночным канонам. Портал «АвтоВзгляд» вдумчиво оценил результат проделанной работы.