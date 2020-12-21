АВТОВАЗ начал выпуск новой LADA Vesta

Изначально ходили слухи, что обновленная LADA Vesta появится до конца 2020 года. Однако премьеру долгожданной новинки сдвинули на несколько месяцев вперед. Забегая вперед, отметим, что на конвейер рестайлинговое семейство встанет не раньше лета.

До этого момента информацию нам будут поставлять только шпионы (эту новость за неимением других картинок нам вообще придется проиллюстрировать изображением нынешней «Весты»).

Между тем, список изменений будет достаточно масштабным. Другими станут крышка багажника и задние фонари, а спереди появятся полностью светодиодные фары. Разумеется, для модернизированного флагмана также заготовлен свежий обвес.

В салоне стоит ждать переработаную переднюю панель, посредине которой будет установлен большой экран медиасистемы. Также шпионы обещают измененные центральную консоль, рулевое колесо и карты дверей. Что же: время покажет, далеки ли эти обещания от реальности.

Между тем, создатель LADA Vesta, дизайнер Стив Маттин только что покинул АВТОВАЗ. Поэтому следующие новинки от LADA будет рисовать уже другой человек — Жан-Филипп Салар, который до этого занимал пост директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе.