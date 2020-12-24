Новый KIA Stinger решили продавать со старыми моторами

Однако российский офис марки решил не рисковать: кто его знает, как высокофорсированный агрегат поведет себя на нашем бензине? Поэтому гамма моторов останется прежней. Это две версии двухлитровой наддувной «четверки» на 197 и 247 сил, а также флагманский V6 объемом 3,3 литра и отдчаей 370 л. с. Что ж: риск дело благородное, но не когда вопрос касается денег. А их KIA могла потерять много, если бы движок оказался не самым живучим.

Старт продаж обновленных фастбэков намечен на начало 2021 года. Благодаря сборке на калининградском «Автоторе», модель отличается интересной для своего класса ценой: сейчас за дореформенную машину просят минимум 2,3 млн рублей. На сколько подорожает свежая версия, узнаем совсем скоро.

Добавим, что корейская компания решила присутствовать во всех сегментах. В частности, KIA только что оформила сертификат на новое поколение модели Carnival. Как напоминает портал «АвтоВзгляд», модель возвращается на российский рынок после долгого отсутствия: в нашей стране этих минивэнов не было больше 10 лет!