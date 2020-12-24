Новый KIA Stinger решили продавать со старыми моторами

Фото производителя.
Рестайлинг KIA Stinger состоялся этим летом, принеся новые задние фонари, чуточку подправленный обвес да огромный тачскрин медиасистемы диагональю 10,25 дюйма. И скоро такие машины появится у наших дилеров. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», рестайлинговый фастбек только что прошел процедуру обязательной сертификации. Иначе говоря, слухи о том, что имидживая модель марки покинет наш рынок, не подтвердились.

Что же касается рестайлинга, то весь этот мелкий декор был гарниром для главного блюда — новейшего турбомотора 2.5 T-GDi мощностью 304 л. с. (422 Нм). К нему инженеры приладили восьмиступенчатый «автомат», а выбор привода оставили на усмотрение будущего владельцы — в списке вариантов сразу заявлялись задний или полный.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Однако российский офис марки решил не рисковать: кто его знает, как высокофорсированный агрегат поведет себя на нашем бензине? Поэтому гамма моторов останется прежней. Это две версии двухлитровой наддувной «четверки» на 197 и 247 сил, а также флагманский V6 объемом 3,3 литра и отдчаей 370 л. с. Что ж: риск дело благородное, но не когда вопрос касается денег. А их KIA могла потерять много, если бы движок оказался не самым живучим.

Старт продаж обновленных фастбэков намечен на начало 2021 года. Благодаря сборке на калининградском «Автоторе», модель отличается интересной для своего класса ценой: сейчас за дореформенную машину просят минимум 2,3 млн рублей. На сколько подорожает свежая версия, узнаем совсем скоро.

Добавим, что корейская компания решила присутствовать во всех сегментах. В частности, KIA только что оформила сертификат на новое поколение модели Carnival. Как напоминает портал «АвтоВзгляд», модель возвращается на российский рынок после долгого отсутствия: в нашей стране этих минивэнов не было больше 10 лет!

новинки рынка, авторынок, новая модель
24 декабря 2020
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