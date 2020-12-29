5 самых популярных в России легковушек 2020 года

Официальную статистику продаж на российском автомобильном рынке за 2020 год Ассоциация европейского бизнеса еще не опубликовала, но и по итогам 11 месяцев вполне себе можно сделать вывод о том, какие машины расходились у нас лучше остальных.

Как уже было сказано, пальму первенства закрепил за собой паровоз отечественной автоиндустрии со своим бестселлером LADA Granta. Хотя по сравнению с 2019 годом бюджетная модель в плюс, увы, так и не вышла. Впрочем, больше 100 000 проданных машин — отличный результат.

Второе почетное место в рейтинге продаж тоже досталось продукту Волжского автозавода — LADA Vesta. Замыкает тройку лидеров корейский KIA Rio.

Четвертую строчку застолбил кроссовер Hyundai Creta, оказавшийся самым продаваемым автомобилем на рынке в сегменте SUV. И, наконец, последним в ТОП-5 стал немецкий Volkswagen Polo, переродившийся в кузове «лифтбэк». Стоит добавить, что это единственный автомобиль в нашем хит-параде, показавший положительную динамику продаж.