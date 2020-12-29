5 современных автомобилей с неубиваемыми моторами

Специалисты проанализировали без малого 20 000 000 сервисных данных по обращениям от клиентов. Эта информация собиралась с октября 2019-го по сентябрь 2020 года. В числе принятых заявок оказались машины, выпущенные в период с 1996-го по 2020 год.

Эксперты выяснили, что реже всего в ремзону по вопросам проблем с движком обращаются хозяева автомобилей Mitsubishi, Mercedes-Benz и Volkswagen. Чаще пресловутая пиктограмма Checк Engine выскакивает на щитке приборов у продукции Ford, Buick, Mazda и BMW. Не отметились надежностью моторы изделий General Motors и Subaru.

Если говорить отдельно по моделям, то тут ожидаемо лидерство завоевала Toyota. Моделями с самыми неубиваемыми моторами были признаны Toyota Tacoma и Camry. Кроме того, эксперты похвалили Honda CR-V и Accord, а также Hyundai Santa Fe.