5 современных автомобилей с неубиваемыми моторами

Фото: АвтоВзгляд
Эксперты заокеанского CarMD — одного из самых крупных поставщиков оборудования в сервисные зоны сертифицированных технических центров — провели исследование на предмет надежности силовых агрегатов у целой россыпи современных автомобилей. Японцы ожидаемо выбились в лидеры.

Специалисты проанализировали без малого 20 000 000 сервисных данных по обращениям от клиентов. Эта информация собиралась с октября 2019-го по сентябрь 2020 года. В числе принятых заявок оказались машины, выпущенные в период с 1996-го по 2020 год.

Эксперты выяснили, что реже всего в ремзону по вопросам проблем с движком обращаются хозяева автомобилей Mitsubishi, Mercedes-Benz и Volkswagen. Чаще пресловутая пиктограмма Checк Engine выскакивает на щитке приборов у продукции Ford, Buick, Mazda и BMW. Не отметились надежностью моторы изделий General Motors и Subaru.

Если говорить отдельно по моделям, то тут ожидаемо лидерство завоевала Toyota. Моделями с самыми неубиваемыми моторами были признаны Toyota Tacoma и Camry. Кроме того, эксперты похвалили Honda CR-V и Accord, а также Hyundai Santa Fe.

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29 декабря 2020
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