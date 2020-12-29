Подержанные китайские авто стоят нынче смешных денег

Так, согласно анализу ресурса «Авито Авто», в III квартале доля автомобилей китайских марок в продажах на вторичном авторынке составила 1,89%, а в IV квартале выросла до 2,02%. Если же сравнивать с годом прошлым, то и здесь наблюдается положительная динамика, хотя и не столь явная: рост в IV квартале 2020 года составил 0,14 процентных пунктов в сравнении с 2019-м

При этом аналитики подчеркивают, что растущий спрос на «китайцев» объясняется их вкусной ценой: их средняя стоимость — 240 000 рублей, что на 20% меньше средней стоимости автомобилей на вторичке в целом. Правда, надо понимать, что за эти деньги вы берет машины более, чем возрастные. Такие, например, как Chery Tiggo FL, чья средняя цена сегодня — смешные по нынешним временам 180 000 «деревянных».