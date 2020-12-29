Шпионские фото нового Mercedes-Benz C-класса утекли в Сеть

Новый Mercedes-Benz C-класса попадается фотошпионам с начала весны 2020 года. Прототипы встречали то в Нюрбургринге, то на заметенных дорогах Финляндии, что за Полярным кругом. И вот — еще одна встреча с машиной, у которой снята большая часть камуфляжа. Раз так, то можно сказать, что модель почти готова к серийному производству.

Фронтальную часть кузова и корму по-прежнему скрывают, но и так видно, что дизайн стал более угловатым, а фары уже. Появились и новые фонари в духе новейшего S-класса. Что касается салона, то его должны кардинально переделать по примеру того же S-класса, хотя о полном копировании речи не идет.

Дата премьеры «цэшки» пока неопределенна. Предположим, что ее проведут онлайн, а не вживую, потому как в Европе бушует коронавирус и из-за него многие автосалоны были отменены.