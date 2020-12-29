Стало известно, на каком авто ездит глава АВТОВАЗа

В девяностые и нулевые вазовские боссы ездили на иномарках, хотя для «официальных» выездов часто использовались удлиненные LADA-110 и Priora. Затем, когда АВТОВАЗ стал членом альянса Renault-Nissan, высшему менеджменту автогиганта перепали Infiniti QX56.

В 2015 тогдашний президент компании Бу Андерссон распорядился пересадить «топов» на специально подготовленные универсалы Lada Largus VIP. В свою очередь, «финики» были выставлены на продажу. Вырученные 20 000 000 рублей тогда пустили на ремонт заводских столовых, раздевалок и туалетов.

С появлением «Весты» тольяттинские инженеры подготовили удлиненную на 25 сантиметров версию этого седана. Машину назвали LADA Vesta Signature (signature — подпись, автограф), притом она никогда не выпускалась серийно: все выпущенные экземпляры остались в пользовании АВТОВАЗа.

Сначала на LADA Vesta Signature ездил Бу Андерссон, затем — сменивший его Николя Мор, а сейчас, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», машиной пользуется и Ив Каракатзанис. Выходит, что для нового главы не стали собирать новое авто, а передали «по наследству старое».