АВТОВАЗ переименовал и улучшил внедорожник LADA 4x4

К новому шильдику также прилагаются накладки вытяжной вентиляции на задних стойках: благодаря им, как показали испытания, при интенсивном разгоне внутри машины стало тише на 3,7дБА. Еще одно новшество — пакет опций «Комфорт», который можно приобрести отдельно. В него входят центральный замок с дистанционным управлением, современная сигнализация с обратной связью, а также аудиосистема с разъемами USB и AUX.

Если бывшая LADA 4x4 теперь будет называться Niva Legeng, то бывшая «шнива» получила наименование LADA Niva Travel. Интересно, готовы ли российские фанаты отечественных внедорожников выговаривать мудреные приставки «Леджэнд» и «Трэвэл»? Или обе машины, как раньше, будут называть «старой» и «новой»?

Кстати, в ушедшем 2020 году родной АВТОВАЗ трасщедрился не только на обновление «Нивы», но и на на рестайлинг «Ларгуса». Что будет дальше? Портал «АвтоВзгляд» набросал примерный календарь выхода свежих разработок «Made in Russia».