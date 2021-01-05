Какие новые законы затруднят жизнь автовладельцев в 2021 году

Итак, из-за пандемии власти отложили вступление в силу некоторых новелл: «закручивание гаек» людям, вынужденно сидящим по домам из-за карантинов и запретов на перемещения, в определенных условиях может и до социального взрыва довести. С другой стороны, само по себе принятие «ужесточающих» законов было заторможено все теми же пандемийными обстоятельствами. Поэтому на прошлый год в «автомобильном» смысле сильно жаловаться не стоит.

Да, электронные ПТС полностью сменили бумажных предшественников. Да, теперь по всей стране стало возможным оформить ДТП в рамках ОСАГО по «электронному европротоколу» с суммой возмещения ущерба вплоть до максимальных 400 000 рублей. А еще страховщикам разрешили повышать цену полиса обязательной автостраховки для нарушителей ПДД. Вступил в силу запрет ездить на летней резине зимой. Однако санкции за его нарушение как не было, так и нет.

Зато 2021 год явно отыграется на автовладельцах. Верней — отыграются всевозможные правоохранители, пользуясь целым букетом законов, готовых вот-вот превратиться в суровую реальность. Так, например, Госдума одобрила поправки в Закон РФ «О полиции», развязывающие руки правоохранителям в отношении машин рядовых автовладельцев.