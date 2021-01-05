Какие новые законы затруднят жизнь автовладельцев в 2021 году

Итак, из-за пандемии власти отложили вступление в силу некоторых новелл: «закручивание гаек» людям, вынужденно сидящим по домам из-за карантинов и запретов на перемещения, в определенных условиях может и до социального взрыва довести. С другой стороны, само по себе принятие «ужесточающих» законов было заторможено все теми же пандемийными обстоятельствами. Поэтому на прошлый год в «автомобильном» смысле сильно жаловаться не стоит.
Да, электронные ПТС полностью сменили бумажных предшественников. Да, теперь по всей стране стало возможным оформить ДТП в рамках ОСАГО по «электронному европротоколу» с суммой возмещения ущерба вплоть до максимальных 400 000 рублей. А еще страховщикам разрешили повышать цену полиса обязательной автостраховки для нарушителей ПДД. Вступил в силу запрет ездить на летней резине зимой. Однако санкции за его нарушение как не было, так и нет.
Зато 2021 год явно отыграется на автовладельцах. Верней — отыграются всевозможные правоохранители, пользуясь целым букетом законов, готовых вот-вот превратиться в суровую реальность. Так, например, Госдума одобрила поправки в Закон РФ «О полиции», развязывающие руки правоохранителям в отношении машин рядовых автовладельцев.
Благодаря им, уже в новом году любой патрульный или сотрудник ДПС получит возможность вскрыть любую приглянувшуюся ему машину, сославшись, что он заметил в ней разыскиваемого преступника. И, что характерно, в случае ошибки служивого, никакой суд потом с него компенсацию материального вреда взыскивать не станет.
Кое-что здорово изменится в будущем году для желающих получить водительское удостоверение впервые. Им, в отличии от всех сдававших и пока еще сдающих «на права» коллег, предстоит держать экзамен по новым правилам. Проверки водительских навыков испытуемого на «площадке» не будет: их придется демонстрировать в ходе экзамена в условиях города. А всем остальным водителям предстоит шарахаться от сдающих «город» будущих драйверов.
Опытным же автовладельцам придется с интересом осваиваться с новыми правилами прохождения техосмотра. Уже с марта будущего года на пунктах ГТО машины будут не только проверять, но и еще фотографировать — чтобы побороть практику «покупки техосмотра». Злые языки поговаривают, что это никак не изменит реальное состояние основной массы автопарка на дорогах (поскольку ежегодный государственный техосмотр в принципе бессмысленная затея), зато приведет к удорожанию «покупки» диагностической карты.
Поскольку сейчас ее можно оформить чуть ли не на каждом углу, а начиная с марта будущего года — только через лицензированные ПГТО. Последние, разумеется, постараются максимально «задрать» цены на этом черном рынке. Тем более, что за подобные проделки работникам и владельцам этих паразитических, по сути своей, контор будет грозить ответственность вплоть до уголовной. Впрочем, когда это у нас кого-то отвращало от соблазна шальных денег?
Но и водителям новые правила проведения гостехосмотра принесут новые наказания. В добавок к штрафу за езду без полиса ОСАГО (800 рублей), власти придумали штрафовать водителей еще и за езду без действующей диагностической карты! За это КоАП грозит наказанием в 2000 рублей. Что характерно, практически все уже готово для того, чтобы штрафовать нарушителей бессмысленных, с точки зрения безопасности дорожного движения, требований проходить формальное (но платное!) государственное ТО с помощью камер автоматической фиксации.
Так что не удивляйтесь, получив постановление о штрафе при наличии полиса ОСАГО за просроченную на один день диагностическую карту…