C милым и рай в сарае: тест-драйв Volvo V60 Cross Country

О том, что салон Volvo — это по-прежнему настоящая скандинавская территория, ненавязчиво напоминают миниатюрные шведские флажки, вшитые в прострочку обивки сидений. Но и без того легко убедиться, что китайское руководство компании свято хранит нормандские традиции. Безупречное качество материалов, добротная сборка и фамильный нордический стиль в современных моделях никуда не делись.
Нормандские традиции
Узнаваем Volvo V60 Cross Country и внешне. Классические корпоративные черты шведского бренда гармонично вписаны в динамичный современный дизайн. С какой стороны не облизывай взглядом эффектный облик кросс-универсала, придраться не к чему. Это тот демократичный и респектабельный вариант внешности, который, скорее всего, придется по душе и искушенному главе семейства, и заботливой домохозяйке, и молодому гламурному эгоисту.
Причем подкупающая сговорчивость V60 Cross Country не ограничивается его эффектным костюмом. Достаточно погрузиться в гостеприимное водительское кресло, «поиграть» регулировками поясничной поддержки и длины подушки сидения, включить функцию массажа, и уже никуда не хочется ехать. Можно просто комфортно сидеть и наслаждаться жизнью в этой уютной шведской хате.
Будущее уже наступило
Все последние модели Volvo бескомпромиссно констатируют тот факт, что будущее уже наступило, и V60 Cross Country — не исключение: центральная консоль вмещает минимум аналоговых кнопок. Управление функциями автомобиля и медиасистемой Sensus выведены на объемный вертикальный планшет. Увы, например, для того, чтобы выставить нужную температуру климат-контроля, понадобится больше внимания, манипуляций и времени, чем при помощи привычного кругляша практически вслепую.
Выход один — использовать голосовую систему Sensus, которая исправно работает при условии отсутствия посторонних звуков. И надо отдать должное шведским инженерам: над шумоизоляцией в V60 Cross Country они поработали на чистую совесть. С эргономикой здесь также особых проблем нет, если не считать упомянутые издержки сенсорного управления.
Размер имеет значение
Что касается свободного пространства, то спереди здесь его хватает с лихвой, однако на заднем диване по-царски устроиться смогут лишь два человека. Все портит высокий центральный тоннель в полу, так что V60 Cross Country будет идеален для семейства из четырех человек, не больше. Зато за дополнительную плату здесь можно обеспечить задним пассажирам почти все необходимые радости жизни в длительном путешествии. В качестве опций Volvo предлагает четырехзонный климат-контроль с отдельной сенсорной панелью для пассажиров второго ряда, а также подогрев задних сидений.
Диван с удобным профилем складывается «в пол», расширяя объем багажника с нешуточных 529 л до 1441 л. Так что V60 Cross Country — настоящий турист. Практичные шведы оснастили грузовой отсек своего «сарая» разнообразными крепежными приспособлениями — ремешками, крючками, сеткой и даже специальной складной панелью для фиксации сумок. Как водится, все из перечисленного тоже стоит дополнительных расходов. Не менее практично спланирован и салон V60 Cross Country, где к услугам водителя и пассажиров предлагается масса вещевых отсеков, емкостей и карманов.
Магия движения
В движении V60 Cross Country крайне угодлив и предсказуем. «Швед» честно старается угадать намерения водителя и подстроиться под его стиль вождения. Забота и комфорт ощущаются в любых режимах езды, а их здесь пять — Eco, Off Road, Dynamic, Comfort, Individual.
Да, скучно не будет, тем более, что кросс-универсал не только располагает к размеренной и самодостаточной езде, но с 2-литровым турбомотором мощностью 250 л. с. он еще и не лишен спортивных амбиций. С адекватной динамикой проблем нет, и тяги под педалью газа всегда хватает за глаза.Резвый разгон V60 Cross Country, хоть и не «реактивно-адреналиновый», зато стабильный и контролируемый, под стать всем моделям Volvo: дух не захватывает, но рвется в бой уверенно. Восьмиступенчатый «автомат» работает на твердую «пятерку», реакция акселератора — оперативная. Подвеска — слегка жестковатая, зато на плохом асфальте — собранная, не слишком нервозная и вполне комфортная.
Несмотря на большой клиренс в 210 мм, V60 Cross Country, в сравнении с кроссоверами, гораздо легче управляется и послушнее ведет себя при совершении маневров. За счет пониженного центра массы он менее склонен к кренам в поворотах и более устойчив на заданной траектории. В этом и есть главные преимущества кросс-универсалов перед представителями сегмента SUV.
Управлять V60 Cross Country — сплошное удовольствие не только на асфальтовой трассе. С системой полного привода и с не самым маленьким клиренсом он вполне готов к умеренному бездорожью. Снег, грунт, лед, ухабы — это его стихия, но главное не увлекаться и не забывать про длинный задний свес.
О самом печальном
Спору нет — комфорт и практичность шведского продукта налицо. Volvo V60 Cross Country мог бы стать великолепным приворотом, способным привить любовь к универсалам у наших соотечественников, если бы не его высокая стоимость.
На российском рынке V60 Cross Country предлагается только в полноприводном варианте Т5 с единственной комбинацией 250-сильного мотора и восьмиступенчатого «автомата». Совсем «голый» кросс-универсал в стандартной комплектации обойдется в 3 149 000 рублей. Его старший брат, более вместительный V90 Cross Country, предлагается дороже на 656 000 (3 805 000 рублей).
Учитывая, что россияне преимущественно предпочитают кроссоверы, то для наших поклонников шведского бренда привлекательнее выглядит XC60 за 3 549 000 даже при разнице в 400 000 «деревянных». А компактный кроссовер ХС40 вообще существенно дешевле нашего кросс-универсала — его цена стартует от 2 450 000 рублей.
Что выберут немногочисленные ценители приподнятых «вагонов» — большой вопрос, если учесть, что даже в этом, не слишком популярном у нас сегменте найдутся достойные конкуренты. Например, премиальный Audi A4 Allroad Quattro с 245-сильным бензиновым турбомотором обойдется чуть дороже — от 3 270 000 рублей. Имеется и более скромный, но все же весьма аргументированный вариант — Subaru Outback по стартовой цене от 2 799 000 рублей.