C милым и рай в сарае: тест-драйв Volvo V60 Cross Country

О том, что салон Volvo — это по-прежнему настоящая скандинавская территория, ненавязчиво напоминают миниатюрные шведские флажки, вшитые в прострочку обивки сидений. Но и без того легко убедиться, что китайское руководство компании свято хранит нормандские традиции. Безупречное качество материалов, добротная сборка и фамильный нордический стиль в современных моделях никуда не делись.

Нормандские традиции

Узнаваем Volvo V60 Cross Country и внешне. Классические корпоративные черты шведского бренда гармонично вписаны в динамичный современный дизайн. С какой стороны не облизывай взглядом эффектный облик кросс-универсала, придраться не к чему. Это тот демократичный и респектабельный вариант внешности, который, скорее всего, придется по душе и искушенному главе семейства, и заботливой домохозяйке, и молодому гламурному эгоисту.

Причем подкупающая сговорчивость V60 Cross Country не ограничивается его эффектным костюмом. Достаточно погрузиться в гостеприимное водительское кресло, «поиграть» регулировками поясничной поддержки и длины подушки сидения, включить функцию массажа, и уже никуда не хочется ехать. Можно просто комфортно сидеть и наслаждаться жизнью в этой уютной шведской хате.