Hyundai расcказала о своем первом «заряженном» кроссовере

Уже известно, что Hyundai Kona N получит полный привод, а под капотом будет связка из двухлитрового наддувного мотора и восьмиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями. Этот агрегат уже работает на «горячих» хетчбэках i30 N и Veloster N.

Что касается мощности двигателя нового SUV, то ее пока держат в тайне. Поэтому, ориентируясь, на отдачу силовых агрегатов упомянутых хетчбэков предположим, что мотор «Коны» будет развивать от 250 до 280 сил.

Также известно, что «заряженная» Kona N будет отличаться от базовых версий кроссовера перенастроенной ходовой частью, заниженным клиренсом, элементами аэродинамического обвеса и более агрессивным дизайном интерьера.

Полную информацию о новинке производитель обещает рассказать в ближайшие недели, а значит премьера уже не за горами.