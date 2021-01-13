Hyundai расcказала о своем первом «заряженном» кроссовере

Фото из открытых источников
Корейцы показали первые фото модели Kona N. На них видно, что «заряженный» кроссовер все еще полностью закрыт камуфляжной пленкой. Однако, судя по тому, что автомобиль уже выкатили на гоночный трек, ждать официальной премьеры осталось недолго.

Уже известно, что Hyundai Kona N получит полный привод, а под капотом будет связка из двухлитрового наддувного мотора и восьмиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями. Этот агрегат уже работает на «горячих» хетчбэках i30 N и Veloster N.

Что касается мощности двигателя нового SUV, то ее пока держат в тайне. Поэтому, ориентируясь, на отдачу силовых агрегатов упомянутых хетчбэков предположим, что мотор «Коны» будет развивать от 250 до 280 сил.

Также известно, что «заряженная» Kona N будет отличаться от базовых версий кроссовера перенастроенной ходовой частью, заниженным клиренсом, элементами аэродинамического обвеса и более агрессивным дизайном интерьера.

Полную информацию о новинке производитель обещает рассказать в ближайшие недели, а значит премьера уже не за горами.

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13 января 2021
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