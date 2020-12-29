3 самых ожидаемых дешевых кроссовера в России в 2021 году

Да, заждались мы чего-то новенького, особенно в сегменте недорогих кроссоверов, не так ли? Вот вам и свежачок. Начнем, пожалуй, с долгожданного Hyundai Creta.

HYUNDAI CRETA

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, вторая генерация популярнейшего кроссовера Hyundai Creta появится в России в июне 2021 года. По словам топ-менеджера, модель будет кардинально отличаться от автомобиля, представленного на других рынках.

Известно, что «паркетник» прибавил в габаритах и получил радикально новый дизайн. А еще «Крета» готова похвастать целой россыпью технологичных опций и сильно усовершенствованным интерьером. В частности, огромным планшетом мультимедиа, скошенным в нижней части рулевым колесом и переосмысленным щитком приборов. Разумеется, корейцы поколдовали и над технической начинкой. Правда, подробности о российских спецификациях пока держатся в секрете.