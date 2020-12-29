3 самых ожидаемых дешевых кроссовера в России в 2021 году

Да, заждались мы чего-то новенького, особенно в сегменте недорогих кроссоверов, не так ли? Вот вам и свежачок. Начнем, пожалуй, с долгожданного Hyundai Creta.
HYUNDAI CRETA
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, вторая генерация популярнейшего кроссовера Hyundai Creta появится в России в июне 2021 года. По словам топ-менеджера, модель будет кардинально отличаться от автомобиля, представленного на других рынках.
Известно, что «паркетник» прибавил в габаритах и получил радикально новый дизайн. А еще «Крета» готова похвастать целой россыпью технологичных опций и сильно усовершенствованным интерьером. В частности, огромным планшетом мультимедиа, скошенным в нижней части рулевым колесом и переосмысленным щитком приборов. Разумеется, корейцы поколдовали и над технической начинкой. Правда, подробности о российских спецификациях пока держатся в секрете.
RENAULT DUSTER
Не менее долгожданным и амбициозным является новейший Renault Duster, который таки докатится до нас в ближайшее время. Новинку, к слову, уже показали лично мэру Москвы Сергею Собянину. Градоначальник по достоинству оценил автомобиль, хотя и вряд ли пересел бы на него со служебного премиум-класса. Кроссовер внешне схож с собратом, представленным в Латинской Америке. Архитектуру и элементы интерьера ему достались от Renault Arkana, перекочевал от «родственника» и турбированный мотор, сопряженный с вариатором. Впрочем, альтернативой станут дизель и бензиновый атмосферник. В общем, вариаций на тему «Дастера» будет на любой вкус и кошелек.
LADA NIVA TRAVEL
А вот и он — универсальный тольяттинский внедорожник, сменивший не только внешность, но и название. Помимо свежих кузовных панелей, оптики, бамперов и решетки радиатора «Нива» порадует более качественной отделкой салона и переиначенной приборной панелью. Кроме того, расширится опцион. А вот двигатель, согласно сертификационной документации, останется прежним — под капотом будет «фырчать» атмосферник объемом 1,7 литра, спаренный с пятискоростной «механикой», распределяющей мощность на обе оси. По большому счету, неунывающему российскому вездеходу другого и не надо. Согласны?