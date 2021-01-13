Hyundai показала модель Ioniq 5: «электричка» приедет и в Россию

Именно Ioniq 5 должен стать первой моделью на новой корейской платформе E-GMP. Эта «тележка» архитектурно напоминает разработки конкурентов, когда тяговая батарея продолжает силовую структуру. Однако Hyundai раньше других внедрила электромоторы нового поколения — их максимальная скорость вращения на 70% больше, чем обычно.

Аккумуляторы — тоже инновационные, с удельной емкостью на 10% выше, а ячейки готовы принимать ультрамощный заряд напряжением 800 Вольт и мощностью 350 кВт! Это значит, что пятиминутной зарядки хватит примерно на 100 километров пробега. Сама платформа — заднеприводная, но при установке второго мотора становится полноприводной.

А теперь — самое интересное. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки Hyundai, новый Ioniq 5 приедет и в Россию. Но случится это несколько позже — в конце этого или даже начале следующего года.