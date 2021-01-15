Рестайлинговая LADA Niva Travel поступила к дилерам

Cерийный выпуск обновленного вазовского вездехода LADA Niva, который получил приставку Travel, стартовал еще 21 декабря. Информации по машине утекло в Сеть более, чем достаточно, и портал «АвтоВзгляд» даже рассказал, чем будущая новинка отпугнет или заманит покупателя.

Невыяcненным пока остается лишь один важный факт — цена. Вариант до рестайлинга сейчас отдают минимум за 738 000 «целковых», а дилеры ждут, что новинка окажется на 15—20 тысяч рублей дороже. И если этот прогноз сбудется, фанаты отечественных гряземесов будут счастливы.

Напомним, что LADA Niva Travel — главная премьера АВТОВАЗа в 2020 году. Это не абсолютно новое поколение «проходимца» из Тольятти, а только лишь модернизация существующей модели, которая до этого была известна, как Chevrolet Niva.