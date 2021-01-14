Как избежать загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ

Фото из открытых источников
Обрыв ремня ГРМ чреват серьезным ремонтом мотора, и это пугает большинство автомобилистов. Подчас от беды не уйти, ведь ремень может быть поврежден, причем по разным причинам. Как избежать серьезного ремонта, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Как правило, ремень газораспределительного механизма рекомендуют менять через 60 000 км пробега, но проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Например, из-за заклинившей помпы, и это «прикончит» двигатель. Подобная неприятность может настигнуть уже на 40 000 км пробега владельцев «нашемарок» из-за того, что водяной насос не слишком хорошего качества.

В большинстве случаев обрыв ремня приводит к тому, что клапаны сталкиваются с поршнями. В результате удара клапаны загибает, и двигателю грозит капитальный ремонт, который наносит серьезный удар по бюджету.

Опытные водители, сталкнувшись с обрывом ремня, нашли выход из ситуации. Они обращаются к сервисменам, которые проводят так называемую ценовку поршней. Мастера делают на поверхности поршня специальные канавки, которые и спасают от удара, в случае, когда ремень ГРМ порвется снова.

Еще вариант — поставить поршни, у которых уже есть такие проточки. Ведь производители знают о проблеме и также дорабатывают свою продукцию.

Фото: Drive2.ru (WDB168)

Не будем забывать и про дедовский метод, отлично подходящий для атмосферных моторов. Под головку блока цилиндров ставят несколько прокладок. Например, две стандартные, а между ними — стальную. Такое решение сводит риск соударения клапанов и поршней практически к нулю, ведь зазор между ними увеличивается.

Раньше, такие «бутерброды» часто продавали на авторынках, хотя производители подобное не одобряли, ведь у тут полно и минусов. Дело в том, что со временем прокладки могут «сесть», и головку блока цилиндров придется протягивать, иначе возможен прогар прокладок. Стоит учитывать и тот факт, что увеличенный зазор между клапанами и поршнями ведет к снижению мощности двигателя. Зато уж точно можно не бояться обрыва ремня ГРМ.

ущерб, двигатель, производители, ДВС, дешевые машины, бюджетные авто, подержанные авто, автосервис, запчасти, техническое обслуживание
14 января 2021
1236