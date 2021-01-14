Как избежать загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ

Как правило, ремень газораспределительного механизма рекомендуют менять через 60 000 км пробега, но проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Например, из-за заклинившей помпы, и это «прикончит» двигатель. Подобная неприятность может настигнуть уже на 40 000 км пробега владельцев «нашемарок» из-за того, что водяной насос не слишком хорошего качества.
В большинстве случаев обрыв ремня приводит к тому, что клапаны сталкиваются с поршнями. В результате удара клапаны загибает, и двигателю грозит капитальный ремонт, который наносит серьезный удар по бюджету.
Опытные водители, сталкнувшись с обрывом ремня, нашли выход из ситуации. Они обращаются к сервисменам, которые проводят так называемую ценовку поршней. Мастера делают на поверхности поршня специальные канавки, которые и спасают от удара, в случае, когда ремень ГРМ порвется снова.
Еще вариант — поставить поршни, у которых уже есть такие проточки. Ведь производители знают о проблеме и также дорабатывают свою продукцию.
Не будем забывать и про дедовский метод, отлично подходящий для атмосферных моторов. Под головку блока цилиндров ставят несколько прокладок. Например, две стандартные, а между ними — стальную. Такое решение сводит риск соударения клапанов и поршней практически к нулю, ведь зазор между ними увеличивается.
Раньше, такие «бутерброды» часто продавали на авторынках, хотя производители подобное не одобряли, ведь у тут полно и минусов. Дело в том, что со временем прокладки могут «сесть», и головку блока цилиндров придется протягивать, иначе возможен прогар прокладок. Стоит учитывать и тот факт, что увеличенный зазор между клапанами и поршнями ведет к снижению мощности двигателя. Зато уж точно можно не бояться обрыва ремня ГРМ.