Как избежать загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ

Как правило, ремень газораспределительного механизма рекомендуют менять через 60 000 км пробега, но проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Например, из-за заклинившей помпы, и это «прикончит» двигатель. Подобная неприятность может настигнуть уже на 40 000 км пробега владельцев «нашемарок» из-за того, что водяной насос не слишком хорошего качества.

В большинстве случаев обрыв ремня приводит к тому, что клапаны сталкиваются с поршнями. В результате удара клапаны загибает, и двигателю грозит капитальный ремонт, который наносит серьезный удар по бюджету.

Опытные водители, сталкнувшись с обрывом ремня, нашли выход из ситуации. Они обращаются к сервисменам, которые проводят так называемую ценовку поршней. Мастера делают на поверхности поршня специальные канавки, которые и спасают от удара, в случае, когда ремень ГРМ порвется снова.

Еще вариант — поставить поршни, у которых уже есть такие проточки. Ведь производители знают о проблеме и также дорабатывают свою продукцию.