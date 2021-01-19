Благодаря «стараниям» властей иномарки снова подорожают

Портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, что история утилизационного сбора началась 8 лет назад, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). С этого момента нашей стране пришлось шаг за шагом снижать таможенные пошлины. И чтобы компенсировать снижение ввозных тарифов, власти организовали плату за будущую переработку транспортного средства, когда оно отживет свой срок.

В итоге, сейчас таможенная пошлина на новые легковые машины составляет довольно скромные 15%, но чтобы ввезти свеженькую иномарочку, юрлицу надо отдать родной стране 178 400 рублей. Если объем двигателя больше двух литров — уже 281 600! И далее по нарастающей.

Сейчас, как сообщают «Ведомости», Минэкономразвития поддерживает очередное повышение утильсбора — через увеличение базовой ставки на 25%. При этом дополнительные доходы бюджета хотят направить на программы стимулирования спроса на автомобили.

По предварительным прикидкам, новые иномарки заграничной сборки после этого станут дороже примерно на 70 000 рублей. Однако по факту подорожают почти все машины!

Напомним, что автозаводы с глубокой локализацией моделей получают от государства полную компенсацию сбора. А если ты освоил лишь сварку да окраску — изволь получить только 60%. То есть авто, в которых доля российских запчастей и труда остается низкой, тоже прибавят в цене.

Кстати, принято считать, что УАЗ «Патриот» — исконно отечественная машина, тогда как LADA Largus — почти иномарка. Между тем, свежий рейтинг от Минпромторга РФ, с которым ознакомился портал «АвтоВзгляд», полностью разрушает эту стройную мифологию.