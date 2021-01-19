Премьеру Toyota Land Cruiser 300 снова перенесли

Сама Toyota старательно открещивается от скорой премьеры «трехсотки». Однако вездесущие шпионы сумели сфотографировать закамуфлированный прототип будущей новинки. А значит, работа вовсю кипит, и долгожданная премьера не за горами.
Параллельно инсайдеры подкидывают свежую информацию по технике. Так, по последним данным, модель сохранит рамную конструкцию, но некоторые элементы (подвески, электроника) инженеры возьмут от безрамной платформы TNGA.
Кроме того, источники внутри компании уверенно сообщают об отставке легендарной бензиновой «восьмерки» объемом 4,6 литра. Якобы на смену ей придет гибридная установка, построенная вокруг 3,5-литрового V6. Заявлено, что отдача ДВС составит 299 сил, плюс около 180 «лошадей» прибавит электромотор.
Версии «попроще» уготован 6-цилиндровый битурбомотор 3.5 мощностью 415 л. с. — этот же агрегат сейчас можно встретить под капотом представительского седана Lexus LS 500. А еще Toyota, в отличие от многих других марок, не планирует отказываться от дизеля: по слухам, «Крузак» получит совершенно новый движок на 3,3 литра.
Накануне мы рассказывали любопытную историю из жизни одного «Ленд Крузера». В 2016 году, под самый Новый год, житель Екатеринбурга стал жертвой автомобильных угонщиков, которые украли у него внедорожник Toyota Land Cruiser. Поняв, что полиция не торопится расследовать это преступление, автомобилист взялся за дело сам. Портал «АвтоВзгляд» проследил за ходом детективной истории.