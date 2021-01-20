Кроссовер Geely Tugella получил в России более дешевую «люксовую» комплектацию

Фото: Geely
Амбициозный китайский кроссовер Geely Tugella с модным нынче кузовом купе обзавелся новой комплектацией Luxury и стал доступнее для потребителей. Полноприводный автомобиль можно заказать у дилеров по цене от 2 399 900 рублей. Чем же отличается свежая версия от «топа»?

Справедливости ради стоит отметить, что в «люксовом» исполнении Geely Tugella не сильно поскуднел. Кросс-купе располагает 19-дюймовыми колесными дисками из легкого сплава, кожаным салоном, пластиковыми накладками на пороги и электроприводом пятой двери, которая в топовой версии отпирается движением ноги под бампером.

Кресла лишились вентиляции и ряда настроек, салон — атмосферной подсветки, «баранка» — подрулевых лепестков, а подстаканники — функции подогрева и охлаждения. Кроме того, из опций исчезли беспроводная зарядка для смартфонов, система автоматического переключения ближнего света фар на дальний и наоборот, а также салонное зеркало с автозатемнением и 12-вольтовая розетка в багажнике.

Фото: Geely

Помимо прочего, из перечня доступных функций пропали системы автоматического торможения, распознавания дорожных знаков и слежения за разметкой. Круиз-контроль потерял в умениях соблюдать дистанцию до впередиидущего автомобиля.

Впрочем, все это богатство легко найти в старшей версии Flagship, которую, к слову, оценили российские потребители, раскупившие за несколько дней после запуска продаж Geely Tugella больше 250 автомобилей.

Напомним, что купе-кроссовер с претензией на премиальность и спортивными задатками оснащен довольно бодрым 238-сильным турбодвижком, сопряженным с восьмискоростным «автоматом» от Aisin. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых испытал новинку в действии — подробнее о тест-драйве можно узнать здесь.

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21 января 2021
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