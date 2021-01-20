Кроссовер Geely Tugella получил в России более дешевую «люксовую» комплектацию

Справедливости ради стоит отметить, что в «люксовом» исполнении Geely Tugella не сильно поскуднел. Кросс-купе располагает 19-дюймовыми колесными дисками из легкого сплава, кожаным салоном, пластиковыми накладками на пороги и электроприводом пятой двери, которая в топовой версии отпирается движением ноги под бампером.

Кресла лишились вентиляции и ряда настроек, салон — атмосферной подсветки, «баранка» — подрулевых лепестков, а подстаканники — функции подогрева и охлаждения. Кроме того, из опций исчезли беспроводная зарядка для смартфонов, система автоматического переключения ближнего света фар на дальний и наоборот, а также салонное зеркало с автозатемнением и 12-вольтовая розетка в багажнике.