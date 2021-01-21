Стало известно, как выглядит «ободранная» версия LADA Niva Travel

Вполне логично, что производители предпочитают публиковать фотографии хорошо «упакованных» версий. Это вполне логично: штампованные диски и некрашенный пластик упрощают восприятие автомобиля, делая образ более «дешевым». Поэтому до настоящего момента мы видели лишь топовые исполнения LADA Niva Travel.

Между тем, самая простая «Нива» — из-за обилия черного пластика — явно понравится не всем (это ясно даже по комментариям пользователей социальных сетей). Впрочем,здесь наиболее уместна пословица про «вкус и цвет»: некоторым наборот придется по нраву практичность неокрашенных пластиковых накладок.

Напомним, что LADA Niva Travel — главная премьера АВТОВАЗа в 2020 году. Это не новое поколение «проходимца», а только лишь модернизация бывшей Chevrolet Niva.