Японцы готовят к продаже пятидверную модификацию Suzuki Jimny

Фото: Youtube / канал YouSeeCars
Рамный японский «мини-Гелик» обзавелся версией с пятью дверями. Вероятно, в Suzuki собрали достаточное количество запросов на удлиненный автомобиль. Дебют растянутого Jimny должен состояться во второй половине 2021 года. Хотите такой?

Правда, официально сроки появления удлиненной версии Jimny представители компании пока не раскрывают. Об этом сообщают индийские СМИ — да-да, не в Японии, а именно в Индии новинка дебютирует первой. Впрочем, российские поклонники модели тоже наверняка бы оценили растянутый внедорожник. Но сведений о выходе автомобиля на наш рынок пока не поступало.

От трехдверного варианта исполнения Suzuki Jimny, новая версия отличается увеличенной колесной базой и удлиненным на 350 мм кузовом. В остальном же, принципиальных разногласий с «младшим братом» не наблюдается.

Кстати, своим появлением новый Jimny вызвал в России ажиотаж — за внедорожником выстроились очереди, и буквально сразу же были исчерпаны все квоты на первую партию автомобилей. Вероятно, «пятидверка» наделает шороху не меньше. Если и не больше.

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27 января 2021
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