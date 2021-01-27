Японцы готовят к продаже пятидверную модификацию Suzuki Jimny

Правда, официально сроки появления удлиненной версии Jimny представители компании пока не раскрывают. Об этом сообщают индийские СМИ — да-да, не в Японии, а именно в Индии новинка дебютирует первой. Впрочем, российские поклонники модели тоже наверняка бы оценили растянутый внедорожник. Но сведений о выходе автомобиля на наш рынок пока не поступало.

От трехдверного варианта исполнения Suzuki Jimny, новая версия отличается увеличенной колесной базой и удлиненным на 350 мм кузовом. В остальном же, принципиальных разногласий с «младшим братом» не наблюдается.

Кстати, своим появлением новый Jimny вызвал в России ажиотаж — за внедорожником выстроились очереди, и буквально сразу же были исчерпаны все квоты на первую партию автомобилей. Вероятно, «пятидверка» наделает шороху не меньше. Если и не больше.