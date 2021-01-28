Сhery привезет в Россию новые кроссовер и седан

Фото: АвтоВзгляд
Китайцы приняли решение расширить продуктовую линейку на российском рынке за счет вывода парочки новых моделей. В их числе — кроссовер и седан. Да-да, китайцы намерены вернуть «пузотерки» на рынок. А «паркетник» уже даже получил документ Одобрения типа транспортного средства.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу российского офиса Chery Антон Ганжа, в течение двух ближайших месяцев на нашем рынке появится большой семиместный кроссовер Tiggo 8 PRO.

«Автомобиль будет в себя включать более богатое оснащение уже в базовой комплектации, зачастую доступное в моделях конкурентов в комплектациях верхнего уровня», — заявил официальный представитель Chery.

Свежий кроссовер уже прошел сертификацию для продажи в России, получив документ Одобрения типа транспортного средства за пару дней до Нового года. Впрочем, Tiggo 8 PRO — не единственная новинка, которой похвастает китайская марка.

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд

В настоящий момент обсуждается вопрос о выводе на наш рынок седана Chery Arrizo 5, ставшего фактически единственным «поднебесным» седаном, получившим оценку качества в авторитетном рейтинге JD Power 2020 China Initial Quality Study SM.

Напомним, что седаны и хетчбэки достаточно давно покинули российскую продуктовую линейку Chery из-за отсутствия спроса. Похоже, китайцы вновь решили попытать счастье с легковушками. Посмотрим, что из этого получится.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже успел опробовать модель Arrizo в деле — подробнее о тест-драйве можно узнать здесь.

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28 января 2021
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