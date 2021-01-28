Сhery привезет в Россию новые кроссовер и седан

В настоящий момент обсуждается вопрос о выводе на наш рынок седана Chery Arrizo 5, ставшего фактически единственным «поднебесным» седаном, получившим оценку качества в авторитетном рейтинге JD Power 2020 China Initial Quality Study SM.

Напомним, что седаны и хетчбэки достаточно давно покинули российскую продуктовую линейку Chery из-за отсутствия спроса. Похоже, китайцы вновь решили попытать счастье с легковушками. Посмотрим, что из этого получится.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже успел опробовать модель Arrizo в деле — подробнее о тест-драйве можно узнать здесь.