Сhery привезет в Россию новые кроссовер и седан

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу российского офиса Chery Антон Ганжа, в течение двух ближайших месяцев на нашем рынке появится большой семиместный кроссовер Tiggo 8 PRO.
«Автомобиль будет в себя включать более богатое оснащение уже в базовой комплектации, зачастую доступное в моделях конкурентов в комплектациях верхнего уровня», — заявил официальный представитель Chery.
Свежий кроссовер уже прошел сертификацию для продажи в России, получив документ Одобрения типа транспортного средства за пару дней до Нового года. Впрочем, Tiggo 8 PRO — не единственная новинка, которой похвастает китайская марка.
В настоящий момент обсуждается вопрос о выводе на наш рынок седана Chery Arrizo 5, ставшего фактически единственным «поднебесным» седаном, получившим оценку качества в авторитетном рейтинге JD Power 2020 China Initial Quality Study SM.
Напомним, что седаны и хетчбэки достаточно давно покинули российскую продуктовую линейку Chery из-за отсутствия спроса. Похоже, китайцы вновь решили попытать счастье с легковушками. Посмотрим, что из этого получится.
Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже успел опробовать модель Arrizo в деле — подробнее о тест-драйве можно узнать здесь.