Вместо смены поколений MINI пережил рестайлинг

Перемены внутри заметит только подлинный фанат этой модели. Но мы подскажем: под замену пошли руль, дефлекторы вентиляции и некоторая фурнитура. Также MINI обещает более совершенную медиасистему, хотя диагональ экрана осталась прежней — видимо, чтобы не портить дизайн торпедо.

В плане техники вообще все по-старинке. Разве, что в списке опций появились адаптивная подвеска, поумневший круиз-контроль, подогрев руля и электромеханический «ручник». На этом список перемен, собственно, и заканчивается.

В Россию посвежевшая машинка прикатит летом. А пока молодые толстосумы могут обратить внимание на MINI Cooper S Paddy Hopkirk Edition — любопытную спецверсию хетчбэка, стилизованого под классический MINI, принимавший участие в ралли Монте-Карло.