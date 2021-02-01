В России начали продавать «подключенные» автомобили Toyota и Lexus

Водитель, установивший на свой смартфон приложение MyT (для Toyota) или Lexus Link (соответственно, для Lexus), сможет, например, пользоваться встроенным навигатором, следить за межсервисным интервалом и записываться на ТО, контролировать уровень заряда аккумулятора, оперативно вызывать службу помощи на дороге. Система будет регулярно обновляться, а со временем расширится и ее функционал.

Подключенные к телематической экосистеме автомобили комплектуются штатным модулем передачи данных со встроенной сим-картой. Это позволит автовладельцу не только пользоваться вышеперечисленными сервисами, но организовать в машине точку доступа Wi-Fi. В течение первого года после покупки авто доступ к услуге (все функции и 10 ГБ трафика ежемесячно) предоставляется бесплатно.

Представители компании Toyota утверждают, что передача всех данных от автомобиля в облако осуществляется в зашифрованном виде по защищенному каналу, что исключает вероятность попадания сведений к третьим лицам. Так что за сохранность и приватность можно, вроде как, не переживать.

Среди «Тойот» первой подключенной моделью станет RAV4, а среди «Лексусов» — ES. Когда дилеры начнут принимать заказы на другие автомобили с Connected Services, пока не сообщается.