В России начали продавать «подключенные» автомобили Toyota и Lexus

Фото: Toyota
С 1 февраля российские дилеры Toyota и Lexus начали принимать заказы на автомобили с системой Connected Services, позволяющей отслеживать состояние и местоположение машины посредством предустановленного мобильного приложения. Первыми оценить новомодную функцию смогут те, кто остановил свой выбор на кроссовере Toyota RAV4 или седане Lexus ES.

Водитель, установивший на свой смартфон приложение MyT (для Toyota) или Lexus Link (соответственно, для Lexus), сможет, например, пользоваться встроенным навигатором, следить за межсервисным интервалом и записываться на ТО, контролировать уровень заряда аккумулятора, оперативно вызывать службу помощи на дороге. Система будет регулярно обновляться, а со временем расширится и ее функционал.

Подключенные к телематической экосистеме автомобили комплектуются штатным модулем передачи данных со встроенной сим-картой. Это позволит автовладельцу не только пользоваться вышеперечисленными сервисами, но организовать в машине точку доступа Wi-Fi. В течение первого года после покупки авто доступ к услуге (все функции и 10 ГБ трафика ежемесячно) предоставляется бесплатно.

Представители компании Toyota утверждают, что передача всех данных от автомобиля в облако осуществляется в зашифрованном виде по защищенному каналу, что исключает вероятность попадания сведений к третьим лицам. Так что за сохранность и приватность можно, вроде как, не переживать.

Среди «Тойот» первой подключенной моделью станет RAV4, а среди «Лексусов» — ES. Когда дилеры начнут принимать заказы на другие автомобили с Connected Services, пока не сообщается.

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1 февраля 2021
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