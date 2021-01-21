Как утеплить аккумулятор, чтобы мгновенно завести машину в мороз

Новый, такой долгожданный 2021 год, обещающий исцеление от всех невзгод високосного 2020-го, наступил в России воистину таежными морозами: столбик термометра в Москве, привыкшей уже к теплым зимам, пробил отметку в −25, а уж Урал и Сибирь познали весь азарт настоящей русской зимы — в некоторых регионах отметили −50.
Изнеженные теплом столичные водители сразу почувствовали перемены: судя по отсутствию трафика на обычно забитых московских улицах, завести свой автомобиль смогли далеко не все. И причиной тому стал Его Величество Аккумулятор. И ладно бы просто разрядился: «прикурить» же можно, да и компактные пусковые устройства оказались в этом году под множеством елок. Но, увы, «пускач» помог не всем: батарейка на некоторых машинах, отдыхавших под слоем снега все праздники, превратилась в монолитный кусок льда. Тут уже искра не сдюжит, надо размораживать и заряжать АКБ дома.
Машинисты поездов позволить себе такой роскоши не могут: мало того, что поезд должен отойти вовремя, так и просто снять и дотащить аккумулятор до депо сможет не каждый — весит батарея не менее 70 килограмм. Поэтому подобные невзгоды на железной дороге принято решать превентивно: тепловозы в мороз не глушат, оставляя работать на «холостых», а батарейный отсек тщательно утепляют специальным матами. Пожалуй, последнее стоит взять на вооружение.
Подобный «тюнинг» достаточно сложно найти в магазинах — интересная бизнес-идея, к слову — поэтому придется «колхозить самому». Кто-то пойдет по долгому пути: сделает выкройки, возьмет добрый отрез брезента, набьет ватой, прострочит на машинке и получит себе утеплительный мат на долгие годы.
Но есть вариант и проще: с задачей справятся самые обыкновенные газеты, однако допускать попадание столь пожароопасного материала в моторный отсек — не безопасно. Тонкую, но плотно сложенную бумагу, стоит обернуть обычной пищевой фольгой. Полученным утеплителем оборачиваем батарею со всех сторон, так, чтобы фольга не касалась проводов, и фиксируем.
В подобном одеянии батарейка будет дольше держать заряд и медленнее реагировать на перепады температур, но, самое главное, самодельный термос поможет избежать замерзания электролита: в любой батарее этот раствор воды с кислотой, а вода имеет свойство превращаться в лед. Даже если коленвалу не хватит «напруги», чтобы провернуться, батарейку можно будет «взбодрить» переносной зарядкой или соседской машиной, а уж после зарядить самым понятным и простым методом — с помощью генератора. Помните, что на холостых оборотах аккумулятор не заряжается, а для полного заряда АКБ нужно проехать ни один десяток километров.