Как утеплить аккумулятор, чтобы мгновенно завести машину в мороз

Новый, такой долгожданный 2021 год, обещающий исцеление от всех невзгод високосного 2020-го, наступил в России воистину таежными морозами: столбик термометра в Москве, привыкшей уже к теплым зимам, пробил отметку в −25, а уж Урал и Сибирь познали весь азарт настоящей русской зимы — в некоторых регионах отметили −50.

Изнеженные теплом столичные водители сразу почувствовали перемены: судя по отсутствию трафика на обычно забитых московских улицах, завести свой автомобиль смогли далеко не все. И причиной тому стал Его Величество Аккумулятор. И ладно бы просто разрядился: «прикурить» же можно, да и компактные пусковые устройства оказались в этом году под множеством елок. Но, увы, «пускач» помог не всем: батарейка на некоторых машинах, отдыхавших под слоем снега все праздники, превратилась в монолитный кусок льда. Тут уже искра не сдюжит, надо размораживать и заряжать АКБ дома.

Машинисты поездов позволить себе такой роскоши не могут: мало того, что поезд должен отойти вовремя, так и просто снять и дотащить аккумулятор до депо сможет не каждый — весит батарея не менее 70 килограмм. Поэтому подобные невзгоды на железной дороге принято решать превентивно: тепловозы в мороз не глушат, оставляя работать на «холостых», а батарейный отсек тщательно утепляют специальным матами. Пожалуй, последнее стоит взять на вооружение.