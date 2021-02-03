ГАЗ начал выпуск новых грузовиков «Валдай Next»

Сам ГАЗ позиционирует «Валдая Next» как городской развозной фургон, что вполне логично, учитывая бескапотную компоновку. При этом газовцы сразу подготовили несколько вариантов модели: с двумя вариантами колесной базы (3310 и 4000 мм) и тремя вариантами грузовой платформы (4700, 5100 и 6100 мм). Соответственно, объем грузового отсека варьируется от 20 до 29 кубометров, а вместимость площадки — от 8 до 11 стандартных европаллет.

Представители автозавода аккуратно намекают, что «на первом этапе полная масса нового среднетоннажника составит 6,7 тонны». Однако, по мнению портала «АвтоВзгляд», далее последуют другие этапы: проще говоря, в гамме появятся более «тяжелые» исполнения. Создать их не будет никакой проблемы, ведь основа «Валдая» — выносливое шасси «Газона Next».

Кстати, когда Горьковский автозавод рассекретил свой «Валдай Next», многие комментарии были резко негативными: дескать, ничего не можем сделать сами, вон двигатель и кабина — китайские. И действительно, кабинный модуль и силовой агрегат имеют «поднебесное» происхождение. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, хорошо это или плохо.