Почему украинцы сильно переплачивают за Kia Rio российского происхождения

Впрочем, назвать полноценной сборкой то, чем занимается ЗАЗ, нельзя. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд» из собственных источников, к нашим украинским соседям уходят практически комплектные автомобили, на которые не установлены лишь бамперы, оптика и рулевое колесо (эти комплектующие упаковываются и отправляются отдельно).

Такая имитация полноценного производственного процесса нужна, чтобы обойти антироссийские санкции, поскольку кабинет министров Украины ввел запрет на поставки автомобилей из России. Тогда как подсобранные в Запорожье машине носят маркировку «Зроблено в Україні» — то есть формально не считаются российскими.

Цены на «украинский» седан Rio сейчас начинаются от 427 302 гривен — по текущему курсу это 1 156 000 рублей. В России аналогичный автомобиль можно приобрести за 849 900 рублей — такая вот доплата за доставку и псевдосборку.

А теперь — к новостям российского автопрома. В полку отечественных грузовиков прибыло: в Нижнем Новгороде стартовал серийный выпуск среднетоннажной модели «Валдай Next». Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в модельном ряду марки ГАЗ новинка займет нишу между «тяжелой» версией «Газели Next» и стандартным «Газоном Next».