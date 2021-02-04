Aurus Senat будет стоить дешевле, чем Rolls-Royce Ghost

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», сейчас уже открыт предзаказ на автомобили: клиентам предлагают ориентироваться на 22 000 000 рублей за машину. Для сравнения, Rolls-Royce Ghost предлагается за 250 000 британских фунтов — 26 000 000 рублей по текущему курсу.

В отделке базовой версии «Сената» использованы натуральная кожа, древесина ценных пород и велюр. Но производитель готов исполнить любые пожелания заказчика по внутреннему убранству, что, разумеется, повлияет на стоимость конкретного экземпляра. Для окраски кузова будут применяться шесть эмалей цветов: «белый перламутр», «кофейный», «стальной», «голубой», «темно-синий», «графитовый» и «черный».

Любопытно, что по пути до конвейера Aurus Senat успел подорожать: изначально предполагалось, что базовая комплектация обойдется будущим владельцам в 18 000 000 рублей. Тем не менее, полгода назад в очереди за автомобилем стояло около 700 человек.

Между тем, богатые тоже начали экономить: в 2020 году рынок люксовых авто просел сразу на 15% — наши миллионеры прикупили лишь 1114 сверхдорогих машин, тогда как годом ранее суммарный тираж «люкса» составил 1312 штук. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие марки выбирала обеспеченная публика.