Aurus Senat будет стоить дешевле, чем Rolls-Royce Ghost

Фото производителя.
Показав модель Senat на Московском автосалоне 2018 года, марка Aurus затем взяла затянувшуюся паузу, чтобы наладить серийный выпуск этого седана. И вот, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», вскоре мы действительно увидим товарные «Аурусы».

В самом конце 2020-го на заводе Sollers в Елабуге кузов «Сената» впервые сварили по серийной технологии — до этого кузова делали при помощи кондукторов на мощностях ФГУП НАМИ в Москве.

С этого момента было сделано еще несколько тестовых «корпусов». Притом времени на раскачку почти нет: по информации, полученной нами от самого производителя, дать серийные машины рынку компании предстоит уже этой весной — в мае.

Фото производителя.

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», сейчас уже открыт предзаказ на автомобили: клиентам предлагают ориентироваться на 22 000 000 рублей за машину. Для сравнения, Rolls-Royce Ghost предлагается за 250 000 британских фунтов — 26 000 000 рублей по текущему курсу.

В отделке базовой версии «Сената» использованы натуральная кожа, древесина ценных пород и велюр. Но производитель готов исполнить любые пожелания заказчика по внутреннему убранству, что, разумеется, повлияет на стоимость конкретного экземпляра. Для окраски кузова будут применяться шесть эмалей цветов: «белый перламутр», «кофейный», «стальной», «голубой», «темно-синий», «графитовый» и «черный».

Любопытно, что по пути до конвейера Aurus Senat успел подорожать: изначально предполагалось, что базовая комплектация обойдется будущим владельцам в 18 000 000 рублей. Тем не менее, полгода назад в очереди за автомобилем стояло около 700 человек.

Между тем, богатые тоже начали экономить: в 2020 году рынок люксовых авто просел сразу на 15% — наши миллионеры прикупили лишь 1114 сверхдорогих машин, тогда как годом ранее суммарный тираж «люкса» составил 1312 штук. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие марки выбирала обеспеченная публика.

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4 февраля 2021
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