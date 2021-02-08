В Узбекистане начнут делать кроссовер Chevrolet Tracker для России

В том, что «паркетник» заявится и в нашу страну, нет никаких сомнений: уже известно, что такие машины сейчас проходят испытания на российских дорогах. Кроме того, страны Таможенного союза были и остаются главным экспортным рынком для компании «УзАвтоМоторс».

Кстати, чтобы минимизировать пошлины, узбекская сторона поступает достаточно хитро. Полусобранные автомобили сначала приходят в Казахстан, где их доводят до «полной кондиции». Готовые авто получают казахстанский VIN-номер и только потом уходят в Россию. Такое вот «возвращение» американцев в Россию через казахские степи.

И продолжая тему кроссоверов. Мы еще не знаем, каким будет следующее поколение «Аутлендера», но машина уже встала на конвейер: первый экземпляр выехал из ворот завода в японском городе Окадзаки. Портал «АвтоВзгляд» уточнил, в какую страну уйдет первая партия новеньких авто.