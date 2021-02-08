В Узбекистане начнут делать кроссовер Chevrolet Tracker для России

Фото производителя.
Узбекское предприятие «УзАвтоМоторс» прошло через большую модернизацию, которая понадобилась, дабы освоить выпуск новых моделей Chevrolet на модульной платформе GEM. Портал «АвтоВзгляд» dszcybk, почему это событие вдруг оказалось важным для россиян.

Первой новинкой, которую освоят наши среднеазиатские соседи, станет Chevrolet Tracker —сравнительно недорогой кроссовер, который по формату очень похож на Hyundai Creta.

В зависимости от рынка, эта модель может оснащаться разными моторами и коробками, так что подробно описать характеристики не получится — возможно, для России будет заготовлена какая-нибудь особенная конфигурация. Но важно заметить, что теоретически «Трэккер» может быть как передне-, так и полноприводным.

Фото производителя.

В том, что «паркетник» заявится и в нашу страну, нет никаких сомнений: уже известно, что такие машины сейчас проходят испытания на российских дорогах. Кроме того, страны Таможенного союза были и остаются главным экспортным рынком для компании «УзАвтоМоторс».

Кстати, чтобы минимизировать пошлины, узбекская сторона поступает достаточно хитро. Полусобранные автомобили сначала приходят в Казахстан, где их доводят до «полной кондиции». Готовые авто получают казахстанский VIN-номер и только потом уходят в Россию. Такое вот «возвращение» американцев в Россию через казахские степи.

И продолжая тему кроссоверов. Мы еще не знаем, каким будет следующее поколение «Аутлендера», но машина уже встала на конвейер: первый экземпляр выехал из ворот завода в японском городе Окадзаки. Портал «АвтоВзгляд» уточнил, в какую страну уйдет первая партия новеньких авто.

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8 февраля 2021
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