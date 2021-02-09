Объявлена дата начала продаж в России нового Mitsubishi Pajero Sport

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд»директор по маркетингу и PR российского офиса Mitsubishi Илья Никоноров, премьера обновленного Pajero Sport состоится 2 марта. А живые машины поступят к дилерам ближе к маю.

«Мы стараемся, чтобы пожелания наших клиентов отражались на будущей продукции. Работа над оснащением идет постоянно. Поэтому Pajero Sport получит целую россыпь новых опций. В том числе, обогрев зоны покоя стеклоочистителей и интерактивную приборную панель», — прокомментировал «АвтоВзгляду» грядущую премьеру официальный представитель Mitsubishi в России Илья Никоноров.

Рестайлинг принес внедорожнику новый дизайн «фасада», иные крылья и капот, а корме достались переосмысленные фонари и рельефный спойлер. Интерьер преобразился благодаря свежей отделке, графической «приборке» и 8-дюймовому дисплею мультимедиа. Впрочем, на этом улучшения не заканчиваются — подробнее об обновленном Mitsubishi Pajero Sport можно узнать здесь.