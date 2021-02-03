Audi привезла дорогущие, но желанные RS 6 и RS 7

Технически что универсал, что лифтбэк ничем не отличаются от вышеупомянутого кроссовера Audi RS Q8, но стоят дешевле. Впрочем, если человек придет именно за «шестеркой» или «семеркой», вряд ли он сделает это именно из экономии: скорее, из любви к определенному типу кузова.

Между тем, у всей троицы — одинаковые движки. А точнее, единственный битурбомотор V8 4.0 TFSI на 600 л. с. и 800 Нм, который вдобавок усилен 48-вольтовой мягкогибридной надстройкой. Трансмиссия — с восьмиступенчатой автоматической коробкой и постоянным полным приводом.

При этом кроссовер — самый медленный: на разгон до «сотни» Audi RS Q8 требуется 3,8 секунды, а его легковым родственникам — 3,6. С другой стороны, если не выезжать на трек, оба результата на дорогах общего пользования будут недостижимы для большинства соседей по потоку.

И еще одна новость от «четырех колец». Фотошпионам удалось поймать на зимних испытаниях новую модификацию флагманского седана Audi A8. Вероятнее всего, это наиболее роскошная версия, которую немцы намерены выпускать под брендом Horch.