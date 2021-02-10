Машины, которые могут «вылечить» российский авторынок после коронавируса

В прошлом году российские дилеры передали покупателям без малого 1,6 млн новых легковушек — на 9,1% меньше, нежели в 2019-м. Но только ли пандемия Covid-19 повлияла на отечественный автопром? И почему во второй половине года на складах официалов образовался дефицит, наблюдающийся и по сей день? Рассуждаем об этом в свежем выпуске подкаста «АвтоВзгляд».

Впрочем, несмотря на все сложности, производители один за другим выводили на рынок новые модели. Некоторые из них поразили не только своей «начинкой» и внешним видом, но и высоким спросом — к примеру, Kia Seltos и Geely Tugella.

А сколько премьер приготовили для нас в году наступившем! Здесь и сменившие поколение Skoda Octavia, Hyundai Creta, Renault Duster, и посвежевшая LADA Niva, и совершенно новая Mazda CX-30.

Чем нас порадуют эти автомобили и почему они могут спасти рынок от окончательного падения, слушайте здесь.